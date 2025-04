W poniedziałek możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego oraz przelotnych opadów deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie kraju niewykluczone są burze z opadami do 10 l/mkw.

Termometry pokażą od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 22 st. C w centrum kraju i na Śląsku. Wiatr okaże się południowy i zachodni, umiarkowany, a w burzach - silny, rozpędzając się do 80 kilometrów na godzinę.