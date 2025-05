Poniedziałek w prawie całej Polsce przyniesie pogodne niebo, a w zachodnich regionach momentami może być słonecznie. Na wschodzie w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Lokalnie mogą tam wystąpić opady do 1-3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza we wschodniej i północnej części kraju, poprzez 14 st. C w centrum, do 16 st. C w regionach zachodnich. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr.