Pogoda na dziś. Pogoda w poniedziałek 10.06 się pogorszy. W wielu regionach będzie deszczowo, mogą wystąpić też burze z intensywnymi opadami deszczu. Termometry wskażą od 17 do 22 stopni Celsjusza.

Poniedziałek w zachodniej części kraju oraz na Pomorzu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W pozostałych regionach będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, a w południowo-wschodniej Polsce i na krańcach wschodnich pojawią się również burze , podczas których spadnie do 30-40 l/mkw. Najbardziej obficie będzie padać w górach.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 stopni Celsjusza na Podlasiu, Mazowszu Pomorzu Zachodnim i Wyżynie Śląskiej, przez 20 st. C w środkowej części kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północnego i zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burz będzie silny.