Pogoda na dziś. Piątek 5.07 upłynie w części kraju pod znakiem słabych opadów deszczu. Pod koniec dnia miejscami możliwe są też burze. Termometry wskażą do 24 stopni Celsjusza.

W piątek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie kraju do południa będzie padał przelotny deszcz. Pod wieczór na wybrzeżach Słowińskim i Trzebiatowskim możliwe są burze . Towarzyszyć im mogą opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozpędzające się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Warunki biometeo w piątek

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 20 st. C. Z zachodu nadciągnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1010 hPa.