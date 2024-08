Piątek przyniesie przeważnie słoneczną aurę. Na północnym zachodzie Polski zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Tam też są prognozowane przelotne opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. W pasie od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Ziemię Lubuską wystąpią, zwłaszcza po południu, lokalne burze z opadami do 20-40 l/mkw., gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą od 22-24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 32-34 st. C w centrum kraju. Powieje słaby wiatr, ze zmiennych kierunków.