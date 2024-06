Pogoda na dziś - piątek 28.06

Piątek w całej Polsce przyniesie zmienne zachmurzenie. W ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie także burze . Wyładowaniom towarzyszyć mają opady o sumie 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 60-90 kilometrów na godzinę. W Wielkopolsce oraz na Pomorzu, Kujawach, Mazurach , Mazowszu i Śląsku może również popadać grad. Termometry pokażą od 28 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C w Małopolsce. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Pogoda na dziś - Warszawa

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku , Gdyni i Sopocie piątek przyniesie zachmurzone niebo. Może przelotnie popadać deszcz lub zagrzmieć - burzom towarzyszyć mają opady do 10-30 l/mkw., porywy wiatru osiągające do 60-90 km/h, prawdopodobnie również grad. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurny, przelotnie deszczowy piątek spodziewany jest w Poznaniu . Podczas burz spadnie 10-30 l/mkw. deszczu, wiatr rozpędzi się do 60-90 km/h oraz wystąpi prawdopodobieństwo opadów gradu. Termometry pokażą 29 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu piątek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Wystąpią burze z opadem do 10-30 l/mkw., porywami wiatru do 60-90 km/h i prawdopodobnie gradem. Na termometrach zobaczymy 31 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa.