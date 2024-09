Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno i tam przelotnie popada deszcz o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 10 l/mkw. Opady możliwe są również nad ranem lokalnie na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr. Porywisty okaże się głównie na północy i zachodzie kraju, gdzie w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.