Pogoda na dziś. W piątek dopisze słoneczna aura. Termometry pokażą od 21 do 25 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą korzystne.

Piątek przyniesie słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21-22 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Warmii i Podlasiu. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.