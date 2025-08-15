Pogoda na dziś. Piątek 15.08 zapowiada się pod znakiem słońca i wysokich wartości na termometrach. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia może wynieść nawet 36 stopni Celsjusza.

Dzień w większości regionów zapowiada się pod znakiem słońca, ale w ciągu dnia na północnym zachodzie kraju pojawi się rozwój chmur kłębiastych, a w rejonie Zatoki Pomorskiej możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 33-34 st. C w centrum kraju, do 35-36 st. C miejscami na zachodzie. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne w piątek

Wilgotność powietrza okaże się niska, wyniesie w granicach 40-50 procent. Odczujemy gorąco w całym kraju, a neutralne warunki biometeo będą przechodzić w niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zapowiada się słoneczny piątek. Temperatura wzrośnie do 33 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie słonecznie, po południu pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy do 32 st. C. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na dziś- Poznań

Na piątek dla Poznania prognozowana jest słoneczna aura, po południu pojawi się na niebie nieco chmur kłębiastych. Temperatura wzrośnie do 35 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu piątek przyniesie słońce. Temperatura wzrośnie do 35 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Zapowiada się słoneczny piątek w Krakowie. Na termometrach zobaczymy do 32 st. C. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 992 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl