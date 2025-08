Pierwszego dnia sierpnia niebo nad Polską spowiją chmury, a okresami spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na północy i południu kraju spodziewane są burze z opadami do 20 l/mkw. Nie będzie padać jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Maksymalna temperatura wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pogórzu Karpackim. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu, w burzy silniej, do 70-90 kilometrów na godzinę.