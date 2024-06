W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południu i południowym wschodzie Polski prognozuje się przelotne opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są też burze. Na wschodzie i Pomorzu przelotnie popada deszcz do pięciu l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim i w Małopolsce. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, na północny dość silny wiatr. W czasie burz będzie silnie wiać.