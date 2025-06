Niedziela w całej Polsce będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. W różnych częściach kraju wystąpią przelotne opady - od 5 do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy, a miejscami - burze. Na Pomorzu Zachodnim temperatura maksymalna wyniesie do 18 stopni Celsjusza, w centralnej części kraju do 20 st. C, natomiast na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 22 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. W tych miejscach, gdzie wystąpi burza, okaże się silniejszy.