Pogoda na dziś. Niedziela 16.06 okaże się deszczowa w wielu regionach. Miejscami spodziewane są także burze, którym towarzyszyć będą silniejsze opady a także porywisty wiatr. Termometry pokażą od 19 do 26 stopni Celsjusza.

Niedziela przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie może zagrzmieć. Towarzyszyć im mogą opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rzędu 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 26 st. C na Mazowszu. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, a podczas burz - silny.