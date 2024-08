Niedziela przyniesie pogodną aurę, początkowo większe zachmurzenie wystąpi na południu i w centrum kraju. Jedynie na północnym wschodzie Polski możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr, na Wybrzeżu w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.