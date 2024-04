Na czwartek prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Poza tym przelotnie popada deszcz, miejscami do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, przeważnie południowo-zachodni wiatr.