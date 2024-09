Pogoda na dziś, czwartek 19.09. Słonecznie i ciepło

Pogoda na dziś, czwartek 19.09

Czwartek w większości kraju będzie słoneczny, tylko na zachodzie i południu pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 20-21 st. C na południu, przez 23-24 st. C w centrum kraju do 25 st. C na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Podlasiu. Wiatr, wiejący z kierunków wschodnich, będzie umiarkowany, okresami dość silny.