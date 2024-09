Czwartek tylko na wschodzie zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno, ze słabymi i umiarkowanymi ciągłymi opadami. Najwięcej deszczu, bo do 50 litrów na metr kwadratowy, spadnie na południu Polski.

Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 11 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Podkarpaciu.