Pogoda na dziś. Czwartek 12.06. będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza. Na wschodzie kraju może silniej powiać.

Czwartek będzie pogodny. Maksymalna temperatura wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centralnej części kraju, do 22-23 st. C na południowym zachodzie. Zawieje wiatr północny, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.