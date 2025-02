Jęzor zimna sięgający Bałkanów. Jak długo będzie mroźno

Pogodą w naszym kraju w nadchodzących dniach sterować mają niże. Za ich sprawą przez kraj przetoczą się fronty z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Nocami temperatura może spadać do nawet -20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem płytkiego niżu Max, którego centrum przemieszcza się znad naszego kraju w kierunku Białorusi i Rosji. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, związany z niżem układ frontów niesie opady śniegu i śniegu z deszczem, które w piątek po południu mają wolno odsuwać znad Polski poza południowe i wschodnie granice. Łagodna i wilgotna masa powietrza polarnego będzie stopniowo od północnego zachodu wypierana przez płynące z północy masy powietrza arktycznego.

- W kolejnych dniach pogodę kształtować mają niże znad Rosji i Arktyki, które zasysać będą z dalekiej Północy mroźne masy powietrza arktycznego. Cyrkulację północną powietrza wspomoże dodatkowo wyż znad Skandynawii. Uformuje się jęzor zimna, sięgający krajów bałkańskich. Dzięki masie powietrza arktycznego, początkowo o sporej zawartości wilgoci, wystąpią w Polsce przelotne opady śniegu - poinformowała Unton-Pyziołek.

Jak dodała nasza synoptyk, od poniedziałku pojawi się sporo rozpogodzeń, przez które nocami temperatura spadać może do -15/-20 stopni Celsjusza. - Zatoka chłodu nad Europą utrzymać się może co najmniej przez tydzień - przekazała.

Pogoda na weekend

Piątek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami, które postępować będą od północy w głąb kraju. Na północnym wschodzie prognozowany jest zanik opadów. W pozostałych regionach przelotnie popada śnieg do 1-2 centymetrów. Na południu opady sięgną maksymalnie 3 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. W północnych i wschodnich częściach kraju może chwilami przybierać na sile.

Sobota będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w centrum kraju słabo poprószy śnieg rzędu 1 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -4 st. C na Podlasiu, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Północno zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W południowo-wschodniej części kraju słabo popada śnieg, opady nie przekroczą 1 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

W poniedziałek będzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie i opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na wschodzie, przez -4 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr, na ogół z zachodu.

We wtorek mieszkańcy północnego wschodu mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz okresowych opadów śniegu do 2 cm. W pozostałych regionach dzień zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na zachodzie. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl