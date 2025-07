Deszczowa aura jeszcze nas nie opuści

W nadchodzących dniach za pogodę w Polsce wciąż będzie odpowiadał niż Gabriel. W piątek i sobotę solidnie popada, ale od niedzieli opady mają być głównie przelotne. Lokalnie pojawią się burze. Koniec weekendu przyniesie wzrost temperatury, który utrzyma się na początku przyszłego tygodnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W kolejnych dniach za sprawą niżu Gabriel nad Polską będzie zalegać chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia polarnego. Odbije się to na temperaturze maksymalnej, która w piątek lokalnie nie przekroczy nawet 15 stopni Celsjusza. W większości kraju utrzymają się opady deszczu, które miejscami przekroczyły już 200 litrów na metr kwadratowy. Z każdym kolejnym dniem niż będzie słabł, ale nie oznacza to zdecydowanej poprawy warunków meteorologicznych. W kolejnym tygodnia Polska prawdopodobnie pozostanie w polu obniżonego ciśnienia w strumieniu wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku, co skutkować będzie przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura wzrośnie, ale dłuższa fala upałów zawita do Polski dopiero pod koniec lipca.

Pogoda na piątek

W piątek będzie pochmurnie z ciągłymi opadami deszczu na północy i częściowo w centrum Polski od 5 do 15 l/mkw. oraz przelotnymi opadami od 2 do 10 l/mkw. w pozostałej części kraju. Na pomorzu prognozowane są burze - tam może spaść 20-40 l deszczu na mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju do 20-21 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Na Pomorzu porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Weekend upłynie pod znakiem chmur. W sobotę w większości okraju spodziewane są ciągłe opady deszczu od 10 do 20 l/mkw., a na zachodzie może zagrzmieć. Opady będą przelotne jedynie na wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 18-19 st. C w centrum Polski do 21-22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

W niedziele również będzie padać, głównie przelotnie, choć lokalnie mogą wystąpić burze. Będzie nieco cieplej niż w sobotę - słupki rtęci pokażą maksymalnie od 21-22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24-25 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu i południa.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na początku kolejnego tygodnia na niebie nadal będą dominować chmury. Przelotnie popada, a miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25-26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. Podobnie jak we wtorek przelotnie popada i lokalnie zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie od 23-24 st. C na północy do 25-26 st. C na południu. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl