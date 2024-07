Kolejne dni przyniosą mieszankę wysokich wartości na termometrach i gwałtownych zjawisk pogodowych. W środę temperatura wzrośnie do nawet 35 stopni Celsjusza, ale w większości kraju gorącu będą towarzyszyć burze z ulewami i gradem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek w Polsce zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce może przelotnie padać do 2 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany.

W zachodniej części kraju środa przyniesie gwałtowne burze z opadami do 10-40 l/mkw., porywami wiatru sięgającymi 60-90 do kilometrów na godzinę i gradem. Poza tym wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C na Podlasiu do 35 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr południowo-wschodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pochmurno z przelotnym deszczem. We wschodnich i centralnych regionach spodziewane są burze z opadem do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Podkarpaciu. Zmienny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W piątek przez kraj przetoczy się strefa przelotnego deszczu i burz z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 60-80 km/h. Termometry wskażą od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Pogoda na sobotę

Sobota upłynie pod znakiem przelotnego deszczu. Mogą wystąpić burze z deszczem do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h, a miejscami również opadami gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Pomorzu Zachodnim do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowane, okresami silniejszy, ze zmiennych kierunków.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl