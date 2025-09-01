W pogodzie będzie się działo. Na co się szykować

Kolejne dni w pogodzie zapowiadają się pod znakiem burz i intensywnego deszczu. Temperatura będzie wakacyjna, na termometrach znów zobaczymy 30 stopni. Co z weekendem?

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie prognozy Polska dostanie się pod wpływ zatoki niżu znad Wysp Owczych ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, za którym do Polski zachodniej napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego morskiego. Jednocześnie do pozostałych regionów kraju wciąż płynąć będzie bardzo ciepłe powietrze z południa Europy, w efekcie czego lokalnie na wschodzie kraju termometry wskażą nawet 30 stopni Celsjusza.

We wtorek strefa frontowa znad Niemiec przemieszczać się będzie w kierunku Polski, przynosząc wzrost zachmurzenia oraz opady deszczu, na ogół o charakterze przelotnym, oraz burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu oraz lokalnie również opady gradu. Bardzo ciepłe zwrotnikowe powietrze zostanie w środę wyparte poza Polskę, jednakże nie oznacza to gwałtowanego ochłodzenia, a jedynie kilkustopniowe obniżenie się temperatury, która wciąż oscylować będzie w granicach 24-27 stopni Celsjusza, a lokalnie w piątek sięgnie nawet 28-29 st. C.

Nadchodzą burze i ulewy

We wtorek na wschodzie oraz w centrum kraju będzie pogodnie i słonecznie, bez opadów. Na zachodzie pojawi się wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego z przelotnymi opadami deszczu (2-10 litrów wody na metr kwadratowy) i burzami. Zjawiskom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 30 l/mkw., porywy wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę oraz ryzyko opadów gradu. Temperatura wyniesie od 21-23 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich do nawet 28-30 st. C na wschodzie. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowy i południowo-wschodni (w górach w porywach rozpędzi się do 70 km/h).

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa okaże się pogodna na zachodzie kraju. Na wschodzie oraz początkowo w centrum kraju prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu (2-10 l/mkw.) i burzami. Na termometrach zobaczymy od 24-25 st. C w centrum i na zachodzie kraju. do 26-28 st. C na wschodzie. Powieje umiarkowany zachodni wiatr, skręcający na południowo-zachodni.

W czwartek będzie pogodnie, a w centrum kraju nawet słonecznie. Jedynie na północnym wschodzie pojawi się ryzyko przelotnych opadów deszczu i burzy. Temperatura maksymalna wyniesie od 25-26 st. C na północy i wschodzie do 27-28 st. C w centrum i na południowym zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany południowy wiatr.

Pogoda na weekend

Piątek przyniesie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie burzami. Na termometrach zobaczymy od 23-25 st. C na północnym zachodzie do 28-29 st. C na południowym wschodzie i w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.

W sobotę możemy spodziewać się zachmurzenia od umiarkowanego na południu do dużego i całkowitego z opadami deszczu i lokalnie burzami na północy kraju. Termometry pokażą od 21-23 st. C na północnym zachodzie do 23-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl