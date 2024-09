Kolejne dni przyniosą nam dość drastyczną zmianę w pogodzie. W połowie tygodnia nad Polskę zaczną napływać ciemne, burzowe chmury. Przyniosą one także spore ochłodzenie, z ponad 30 stopni Celsjusza do niewiele powyżej 20 stopni.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie prognozy Polska pozostawać ma pod wpływem pogodnego wyżu Quentin znad północno-zachodniej Rosji. Nasz kraj znajdować się będzie w strumieniu ciepłej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek w całym kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo - wschodni.

Słoneczna i upalna środa spodziewana jest w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 32-33 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Również w czwartek niebo nad Polską będzie pogodne i słoneczne. Jedynie na zachodzie pojawi się ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz. Termometry wskażą od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Piątek przyniesie pogodną i słoneczną aurę, tylko w zachodnich regionach może popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na sobotę

Sobota na wschodzie kraju będzie pogodna, jednak na zachodzie i w centrum zapanuje duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Źródło: tvnmeteo.pl