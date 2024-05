Płynie arktyczny chłód. Czekają nas też opady deszczu

Środek tygodnia będzie obfitować w dużą ilość słońca, a później pogoda się pogorszy. Weekend zacznie się deszczowo. Do Polski dociera chłodne powietrze. W niektórych regionach termometry będą wskazywać niewiele ponad 10 stopni Celsjusza.

- Polska jest pod wpływem wyżu Thomas z centrum nad Morzem Północnym. Z północy napływa chłodne powietrze polarne, ale północno-wschodnie regiony kraju lekko obejmuje masa powietrza arktycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W środę zrobi się pogodnie, tylko chwilami na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 17-18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Deszcz, chłód, przymrozki

- Kolejnego dnia aurę nadal będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia znad zachodniej Europy, w piątek jednak w ten obszar wbije się zatoka niżowa z umiarkowanie aktywnym chłodnym frontem atmosferycznym, który będzie związany z niżem znad północnej Rosji. Wzrośnie zachmurzenie, a w niektórych miejscach słabo popada deszcz - wyjaśnia synoptyk.

Front ma zalegać nad Polską jeszcze w sobotę, szczególnie nad zachodnimi i południowymi regionami, a z północy popłynie masa powietrza pochodzenia arktycznego. Jak zapowiada Unton-Pyziołek, "od niedzieli czeka nas dużo rozpogodzeń w związku z objęciem Polski przez skandynawski wyż. Taka sytuacja baryczna poskutkuje falą przymrozków".

Czwartek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie okresowo zachmurzenie wzrośnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C na Podlasiu, przez 18-19 st. C w środkowej części kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północnego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna osiągnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane. W całym kraju, z wyjątkiem północno-wschodniej Polski, wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w środkowych regionach, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Niedziela zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje wschodni i północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl