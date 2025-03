Pogoda na 16 dni: w pewnym momencie cofniemy się o miesiąc

Pogoda na 16 dni

Początek tygodnia upłynie więc nam przy nieco chłodniejszej pogodzie niż ostatnio - miejscami będzie mniej niż 10 stopni Celsjusza. Później jednak czeka na ocieplenie i w najbliższy piątek ma być aż 18 st. C. Ta ciepła aura zostanie jednak z dnia na dzień przerwana przez nagłe ochłodzenie - w niedzielę będzie zaledwie od 5 do 10 st. C, co oznacza, że temperatura będzie dużo niższa niż zwykle o tej porze roku i bardziej pasująca do początku marca niż do kwietnia.