Pogoda na 16 dni: upał inny niż miał być

Płynąca do Polski fala gorącego powietrza z Afryki napotka przeszkodę. Jak bardzo upalnie będzie? Co czeka nas w drugiej połowie czerwca i jak zacznie się lipiec? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Nad Europą tworzy się właśnie taki rozkład ciśnienia atmosferycznego, który gwarantuje przemieszczanie się powietrza z południa na północ. Polega on na tym, że na zachodzie kontynentu jest niż, a nad Bałkanami - wyż. Z tej pogodowej układanki dla nas wynika napływ afrykańskiego żaru, który już przedziera się przez Morze Śródziemne i kieruje dalej do centrum Europy. Ma on jednak godnego przeciwnika w postaci chłodnego powietrza, które będzie czasami nacierać z północnego zachodu.