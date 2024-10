Pogoda na 16 dni: szykuje się duże ocieplenie

W drugiej połowie miesiąca temperatura zbliży się do 20 stopni. Wpierw jednak czeka nas chłodniejszy czas. Jakie wartości na termometrach zobaczymy do niemal ostatnich dni października? Sprawdź długoterminową prognozę pogody, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Zanim przyjdą ciepłe dni to wcześniej, czyli po weekendzie, czeka nas dużo chłodniejsza pogoda. Jej przyczyną będzie zimne powietrze, które płynie do nas w ślad za frontem związanym z niżem, którego centrum w poniedziałek będzie w rejonie Sankt Petersburga w Rosji.

Pogoda na 16 dni

Kiedy zrobi się cieplej

Przed nami chłodny początek tygodnia - do środy w Polsce będzie nie więcej niż 14 stopni Celsjusza, a we wschodniej części kraju tylko 9-10 st. C. Później, pod koniec tygodnia, zacznie się ocieplać i w czasie najbliższego weekendu możemy spodziewać się 18 st. C na zachodzie i południu kraju, a następnie, w kolejnym tygodniu nawet 19 st. C.