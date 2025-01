Pogoda na 16 dni: przed nami kolejne fale ciepła

Mamy wyjątkowo ciepły styczeń i na razie nie ma szans na to, że sytuacja się zmieni. Za kolejne fale ciepłego powietrza, które docierają do Polski teraz, i będą płynąć do naszego kraju również po weekendzie, odpowiadają wspólnie wyż znajdujący się nad Bałkanami i niże, które docierają do Europy znad Atlantyku. Takie położenie układów barycznych powoduje, że powietrze przepływa do centrum kontynentu z południa lub z zachodu, a więc z kierunków, z których zazwyczaj zimą docierają do nas łagodne masy powietrza.