Pogoda na 16 dni: podwójne uderzenie zimna z północy. Prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

To zimne powietrze zsunie się jeszcze dalej na południe Europy i dotrze nawet do północnych wybrzeży Morza Śródziemnego. Jednocześnie po wschodniej stronie niżu będzie płynąć dużo cieplejsze powietrze, które w poniedziałek dotrze na Ukrainę i do Rosji (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa

Nowy tydzień zaczniemy od fali zimnego powietrza i opadów śniegu, a temperatura nie przekroczy 3-4 st. C. Następnie na kilka dni zrobi się nieco cieplej i możemy spodziewać się 5-6 stopni na zachodzie kraju, ale później, po 6 grudnia czeka nas poważniejsze ochłodzenie. Wtedy przez co najmniej tydzień do Polski będzie napływać mroźne powietrze z północy i prawie wszędzie ujemna temperatura utrzyma się nie tylko w nocy, ale również w dzień - najzimniej będzie na wschodzie do -2, -3 stopni, a lekko powyżej zera ma być na zachodzie oraz nad morzem.