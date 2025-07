Pogoda na 16 dni: idzie duża zmiana

Zaraz po weekendzie temperatura zbliży się do 30 stopni. Co czeka nas w kolejnych dniach? Sprawdź najnowszą autorską długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeto.pl Tomasza Wasilewskiego.

Kończy się ochłodzenie, które było jedną z konsekwencji kilkudniowej obecności nad Polską niżu Gabriel. Wypełnienie się, czyli zaniknięcie tego niżu, co właśnie ma miejsce, oznacza dla nas zmianę cyrkulacji powietrza, a skutkiem tej zmiany będzie napływ dużo cieplejszego powietrza niż to, z którym mieliśmy do czynienia w poprzednich dniach.

Jeszcze cieplejsze, a właściwie gorące powietrze, popłynie na początku tygodnia do Skandynawii. Umożliwią to wspólnie wyż, znajdujący się daleko na północy, wraz z brytyjskim niżem, a temperatura w poniedziałek w północnej Szwecji może przekroczyć 30 stopni.

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa

Przed nami gorący początek tygodnia. Na południu i w centrum kraju na termometrach zobaczymy 28-29 stopni. Nieco inaczej, to znaczy trochę chłodniej, będzie w połowie tygodnia, gdy temperatura w Polsce przejściowo spadnie do około 20 stopni. Następnie, w czasie najbliższego weekendu, ponownie zrobi się ciepło, bo do 29 stopni. Kolejne dwa dni mogą być upalne z temperaturą do 32 stopni, ale ostatni tydzień lipca zapowiada się bez upałów, bo wówczas ma być od około 20 stopni nad morzem do 28-29 stopni w pozostałych regionach. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.