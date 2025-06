Pogoda na 16 dni. Nadchodzi duże ochłodzenie - czy na długo?

W odróżnieniu od tego co działo się w weekend i tuż przed nim, na początku tygodnia czeka nas wyraźna zmiana cyrkulacji powietrza w centrum Europy. Będzie ona polegać na tym, że zamiast bardzo ciepłych mas powietrza płynących do tej pory z południa będzie do nas docierało dużo chłodniejsze powietrze z północnego zachodu. Stanie się to przejściu frontu atmosferycznego związanego z niżem, którego centrum w poniedziałek znajdzie się nad Finlandią.