Pogoda na 16 dni: mróz zaatakuje w nowym roku

Ostatnie chwile starego roku i sam początek nowego będą upływać nam przy pogodzie bardziej jesiennej niż zimowej i przy takiej również temperaturze. Wiąże się to z napływem do naszej części Europy ciepłego, jak na tę porę roku, atlantyckiego powietrza.

Pogoda na 16 dni

Ciepło, jak na przełom grudnia i stycznia, będzie jeszcze przez kilka dni, bo do czwartku. W tym czasie na południu Polski może być nawet 11 stopni Celsjusza. Później, od 4 stycznia, gdy do centrum Europy zacznie płynąć arktyczne zimno, możemy spodziewać się nagłego ochłodzenia i lekko mroźnej pogody prawie w całym kraju. Najzimniej, bo -6/-5 st. C, będzie na wschodzie, a najcieplej, czyli około 0 st. C, na zachodzie i na południu Polski. Nocami, zwłaszcza w połowie miesiąca, temperatura może spadać do około -12/-10 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.