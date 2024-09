Pogoda na 16 dni: kończy się wrześniowy upał

Po zupełnie niezwykłym, bo nadzwyczajnie gorącym początku września, kiedy to byliśmy pod wpływem rosyjskiego wyżu sprowadzającego do Polski suche i gorące powietrze, w pogodzie szykują się zmiany. Związane są z tym, że wyż słabnie i odsuwa się na wschód, co pozwala na przesuwanie się z zachodu w głąb kontynentu niżów i frontów atmosferycznych, za którymi podąża chłodniejsze powietrze (patrz mapa).

Od razu po weekendzie chłodniejsze powietrze zacznie napływać do Polski. Na razie najbardziej da się to odczuć w zachodniej części kraju, gdzie temperatura spadnie do kilkunastu stopni Celsjusza, a tymczasem na wschodzie może być jeszcze 26 stopni. Później, w czasie najbliższego weekendu i w kolejnym tygodniu, ochłodzenie będzie większe i wówczas tylko sporadycznie temperatura będzie przekraczać 20 st. C, a przeważnie ma być kilkanaście stopni. Następnie, w trzeciej dekadzie września, trochę się ociepli i wtedy możemy spodziewać się do 22-23 st. C.