Pogoda na 16 dni: przed nami niezwykły początek września

Kolejne fale gorącego powietrza są w drodze do Polski, a nieco chłodniejsze powietrze, które napłynie do naszego kraju na początku tygodnia, będzie jedynie krótką i niewielką przerwą w całej serii bardzo ciepłych dni.

Za wyjątkowo ciepły koniec sierpnia i taki sam start września - średnia dobowa temperatura w Polsce będzie wyższa nawet o 6-7 stopni Celsjusza od przeciętnej - odpowiedzialne będą gorące masy powietrza. Prawie nieprzerwanie będą one płynąć od strony Afryki i wdzierać się do Europy aż po centrum kontynentu, czasami sięgając nawet Półwysep Skandynawski. Jednocześnie mało kiedy, tak jak w ten poniedziałek, chłodniejsze powietrze z północy będzie jedynie przejściowo odwiedzać środkową część Europy.

Pogoda na 16 dni

Później jednak znowu do całego kraju zacznie płynąć gorące powietrze i aż do 4 września temperatura, zwłaszcza na południu i na wschodzie, będzie wynosić lub przekraczać 30 stopni, czasami osiągając nawet 33 stopnie. W tym czasie niższa temperatura, chociaż i tak wysoka jak na przełom sierpnia i września, będzie nad morzem, gdzie można spodziewać się od 23 do 27 stopni. W ciągu następnych dni, od 5 września, nastąpi systematyczne ochłodzenie i temperatura obniży się do 17 stopni na północy i 22 na południu Polski.