Pogoda na 16 dni: Koniec grudniowej zimy. Czy na długo?

Do Polski zmierza ciepło z zachodu - będzie prawie 10 stopni. Co jeszcze czeka nas w pogodzie w ciągu kolejnych dni? Jakie będą święta Bożego Narodzenia? Sprawdź długoterminową prognozę pogody.

Po nietypowo zimnym początku grudnia teraz czeka nas totalna zmiana pogody. Związana jest ona ze zmianą cyrkulacji powietrza w naszej części kontynentu - zamiast lodowatego, arktycznego powietrza z północy, będą do nas płynąć dużo cieplejsze, atlantyckie masy powietrza z zachodu. Umożliwią to niże, które przesuwają się znad oceanu w głąb Europy ciągnąc za sobą wilgotne i ciepłe powietrze. Wędrówka niżów aż do centrum kontynentu staje się teraz możliwa, bo znika przeszkoda w postaci rosyjskiego wyżu, który przejściowo kurczy się i odsuwa na wschód (patrz mapa).