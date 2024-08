Pogoda na 16 dni: fala gorąca przejdzie przez Polskę

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie z dnia na dzień będzie coraz cieplej i w połowie tygodnia wszędzie z wyjątkiem północnej Polski gdzie ma być około 25 stopni, możemy spodziewać się upału, który osiągnie 33 stopnie. Najgorętsza pogoda utrzyma się do soboty 17 sierpnia, a później, mimo że nadal będzie bardzo ciepło, to temperatura nie będzie już przekraczać 30 stopni. W kolejnych dniach, czyli prawie do końca sierpnia będzie od około 20 stopni nad morzem do 26, 27 w pozostałych regionach. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.