Pogoda będzie zastawiać na nas pułapki

Co najmniej do środy aż 13 całych województw i część powiatów w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu zostało objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia wydawanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tych regionach prognozowane są słabe, okresami umiarkowane, opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Większość mieszkańców Polski otrzymała także SMS-owy alert RCB .

Gołoledź w Polsce. Jak będzie przemieszczać się fala opadów

Według prognoz IMGW do godziny 14-15 strefa opadów obejmować będzie północne regiony: od województwa zachodniopomorskiego, przez Warmię i Mazury , do Podlasia.

- Około godziny 17 ta strefa marznących opadów deszczu i śniegu dotrze do centrum kraju. Między innymi do linii Poznań-Warszawa. Później w godzinach wieczornych i nocnych będzie podążać dalej na południe i dotrze do samej południowej Polski - podkreślił synoptyk TVN24 i dodał, że cała Polska powinna spodziewać się gołoledzi, która utrzyma się nawet do jutra.