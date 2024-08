Pierwsze dni września przyniosą nawet 33 stopnie w cieniu

Po trochę chłodniejszym weekendzie przyjdzie kolejne uderzenie gorąca. Nowy tydzień przyniesie powrót słonecznej aury i upałów. Miejscami temperatura wzrośnie aż do 33 stopni Celsjusza.

- Najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ rozległego, pogodnego wyżu znad Skandynawii Quentin, po którego wschodnich peryferiach napływać będzie chłodniejsza, świeża masa powietrza polarnego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Sprawca ochłodzenia - chłodny front atmosferyczny - odsunie się już poza południowo-wschodnią Polskę. jednakże jeszcze w tym rejonie, a zwłaszcza na obszarach podgórskich, mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu i burze. Liczne rozpogodzenia w ciągu nocy oraz napływ chłodnego powietrza z północy Europy sprawią, że nadchodząca noc będzie dość rześka. Temperatura minimalna na północy kraju wyniesie około 8-10 stopni Celsjusza, lokalnie mniej. Od poniedziałku nastąpi kontynuacja słonecznej aury, a od wtorku również upalnej, która utrzyma się do początku weekendu.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna i słoneczna aura bez opadów. Jedynie nad ranem wystąpi większe zachmurzenie na południu kraju i tam też istnieje ryzyko słabego, przelotnego opadu deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. W górach i na obszarach podgórskich możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał ze wschodu.

Wtorek przyniesie słoneczną aurę, a na wschodzie - pogodną. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C południu kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie słonecznie i upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Na czwartek prognozuje się słoneczną i upalną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

