Piękna pogoda niedługo się skończy. Powieje halny, napłynie chłód z północy

Jesień na obszarze całej Polski zacznie się słońcem i wysoką temperaturą. W części kraju będzie wręcz gorąco. Pogoda zacznie się zmieniać w połowie następnego tygodnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Słoneczną i bardzo ciepłą aurę na przełomie tygodnia będziemy zawdzięczać stabilnemu, rozległemu układowi wysokiego ciśnienia Serkan. W ciągu następnych dni centrum wyżu odsunie się nad terytorium Rosji, a znad Atlantyku w kierunku środkowej Europy coraz śmielej będą wędrować kolejne niże i związane z nimi fronty atmosferyczne - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Słońce i nawet 26 stopni

W niedzielę zacznie się astronomiczna jesień. Ten dzień płynie pod znakiem słonecznej aury, jedynie nad ranem lokalnie na północy i wschodzie kraju wystąpią zanikające mgły i niebo będzie nieco zachmurzone. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu do 23-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Poniedziałek, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, też zapowiada się słonecznie, choć od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C w rejonie Dolnego Śląska do 26 st. C na Suwalszczyźnie. Powieje umiarkowany, południowy wiatr.

We wtorek początkowo na zachodzie, a następnie także w centrum kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite. Pojawią się tam opady deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Pogodna aura utrzyma się we wschodnich regionach. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

W pogodzie zajdą zmiany

- Od środy czeka nas bardziej dynamiczna pogoda z przelotnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. W górach pojawi się halny - zapowiada nasz synoptyk. - Na termometrach wciąż prognozowane są dość wysokie wartości, z przejściowymi spadkami w rejonie Pomorza Zachodniego, i tak naprawdę dopiero pod koniec tygodnia zaznaczy się nad Polską spływ chłodnego powietrza z północy kontynentu - dodaje.

Na środę prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Deszcz przelotnie popada w północnej i wschodniej Polsce. Termometry pokażą od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 21 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i porywisty wiatr.

Czwartek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami, jednak pojawią się również opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na północnym zachodzie do 20-21 st. C na południowym wschodzie Polski. Wiatr będzie dość silny, a w porywach bardzo silny, południowo-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl