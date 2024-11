Uwaga na silny wiatr. Alarmy IMGW na północy i południu

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Na południu kraju prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, powieje on z południowego zachodu i zachodu. Alarmy w województwach małopolskim i śląskim będą ważne do godziny 16 w niedzielę, a na Podkarpaciu do godziny 19 w niedzielę.