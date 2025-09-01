Upały, burze i ulewy na horyzoncie. Są ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Na horyzoncie widać również powrót silnych opadów i burz. Sprawdź, co czeka nas w pogodzie na początku września.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali, a także prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem

Alerty pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiecie siemiatyckim;

mazowieckim , poza powiatami północnymi i północno-zachodnimi;

łódzkim , w powiatach: skierniewickim, rawskim, tomaszowskim, opoczyńskim;

świętokrzyskim , poza powiatami zachodnimi;

małopolskim , w powiatach: , w powiatach: Kraków , wielickim, proszowickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów , dąbrowskim;

podkarpackim, poza powiatami południowymi.

Na tych obszarach prognozuje się upał, z temperaturą maksymalną w dzień od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą obowiązywać we wtorek od godziny 11 do 18.

BAZA-imgw.png

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Synoptycy IMGW wydali również prognozę zagrożeń na kolejne dni. We wtorek może być nie tylko upalnie, ale także burzowo. Tego dnia IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim.

Mogą też pojawić się alarmy przed silnym deszczem z burzami. Obowiązywać mają w województwach śląskim i małopolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę żółte alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim.

IMGW może też wydać ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w województwach: opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Tego dnia również żar może polać się z nieba. Alarmy przed skwarem mogą obowiązywać w województwie lubelskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek mogą pojawić się ostrzeżenia przed burzami w województwie podlaskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW