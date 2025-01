Prawie cała Polska z pomarańczowymi alarmami IMGW

zachodniopomorskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne w godzinach 8-19 we wtorek);

pomorskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne w godzinach 8-19 we wtorek);

warmińsko-mazurskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 10 we wtorek do godziny 3 w środę);

kujawsko-pomorskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 10 we wtorek do godziny 3 w środę);

lubuskiego (gdzie w północnej część ostrzeżenia będą ważne od godziny 10 we wtorek do godziny 3 w środę, a w południowej od godziny 13 we wtorek do godziny 9 w środę);

wielkopolskiego (gdzie w północnej część ostrzeżenia będą ważne od godziny 10 we wtorek do godziny 3 w środę, a w południowej od godziny 13 we wtorek do godziny 9 w środę);

mazowieckiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 13 we wtorek do godziny 9 w środę);

podlaskiego (gdzie w skrajnych północnych regionach ostrzeżenia będą ważne od godziny 10 we wtorek do godziny 3 w środę, a w pozostałej części od godziny 13 we wtorek do godziny 9 w środę);

lubelskiego (gdzie w skrajnych północnych powiatach ostrzeżenia będą ważne od godziny 13 we wtorek do godziny 9 w środę, a w pozostałej części od godziny 19 we wtorek przez 24 godziny);

podkarpackiego, w powiatach: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 19 we wtorek przez 24 godziny);

świętokrzyskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 19 we wtorek przez 24 godziny);

łódzkiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 13 we wtorek do godziny 9 w środę);

opolskiego (gdzie w skrajnych północnych powiatach ostrzeżenia będą ważne od godziny 13 we wtorek do godziny 9 w środę, a w pozostałej części od godziny 19 we wtorek przez 24 godziny);

małopolskiego, w powiatach: miechowskim i olkuskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 19 we wtorek przez 24 godziny);

śląskiego, poza południowymi powiatami (gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 19 we wtorek przez 24 godziny);