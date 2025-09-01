Gęste mgły ograniczą widzialność. Są ostrzeżenia

IMGW ostrzega. W poniedziałek do godzin porannych w części kraju spodziewane są gęste mgły ograniczające widzialność. W kolejnych dniach mają wrócić burze, a także upał - wynika z prognozy zagrożeń.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:
- pomorskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, wągrowieckim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowymi;
- mazowieckim, w powiatach mławskim i żuromińskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami południowo-wschodnimi.
W powyższych powiatach mogą miejscami utworzyć się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Najdłużej mgła będzie się utrzymywać w obniżeniach terenu i w pobliżu cieków i zbiorników wodnych.
Alarmy będą ważne do godziny 9 w poniedziałek.
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Poniedziałek przyniesie spokojną aurę. Ale już we wtorek może zagrzmieć i mocno padać. IMGW planuje wydać tego dnia ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach: pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim.
Mogą również pojawić się alarmy przed silnym deszczem z burzami. Obowiązywać mają w województwach śląskim i małopolskim.
W części kraju może być też bardzo gorącą. Ostrzeżenia przed upałem mogą zostać wydane dla województw: podlaskiego (powiatów południowych), mazowieckiego (z wyłączeniem powiatów północnych), łódzkiego (powiatów wschodnich).
Prognoza zagrożeń IMGW na środa
W środę żółte alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim.
IMGW może też wydać ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w województwach: opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.
Również żar może polać się z nieba. Alarmy przed skwarem mogą obowiązywać w województwie lubelskim.
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
W czwartek mogą pojawić się ostrzeżenia przed burzami w województwie podlaskim.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock