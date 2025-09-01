Gęste mgły ograniczą widzialność. Są ostrzeżenia

IMGW ostrzega. W poniedziałek do godzin porannych w części kraju spodziewane są gęste mgły ograniczające widzialność. W kolejnych dniach mają wrócić burze, a także upał - wynika z prognozy zagrożeń.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:

pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, wągrowieckim;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami południowymi;

mazowieckim , w powiatach mławskim i żuromińskim;

warmińsko-mazurskim, poza powiatami południowo-wschodnimi.

W powyższych powiatach mogą miejscami utworzyć się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Najdłużej mgła będzie się utrzymywać w obniżeniach terenu i w pobliżu cieków i zbiorników wodnych.

Alarmy będą ważne do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Poniedziałek przyniesie spokojną aurę. Ale już we wtorek może zagrzmieć i mocno padać. IMGW planuje wydać tego dnia ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach: pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim.

Mogą również pojawić się alarmy przed silnym deszczem z burzami. Obowiązywać mają w województwach śląskim i małopolskim.

W części kraju może być też bardzo gorącą. Ostrzeżenia przed upałem mogą zostać wydane dla województw: podlaskiego (powiatów południowych), mazowieckiego (z wyłączeniem powiatów północnych), łódzkiego (powiatów wschodnich).

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na środa

W środę żółte alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim.

IMGW może też wydać ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w województwach: opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Również żar może polać się z nieba. Alarmy przed skwarem mogą obowiązywać w województwie lubelskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek mogą pojawić się ostrzeżenia przed burzami w województwie podlaskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW