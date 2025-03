"Ogromna przebudowa w polu temperatury". Przy gruncie może być nawet -10 stopni

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, obejmująca Polskę fala ciepła utrzyma się co najmniej do poniedziałku 10 marca. Odchylenie średniej temperatury w pierwszej dekadzie miesiąca jest niewiarygodnie wysokie, do tej pory nieodnotowane jeszcze w historii pomiarów.