Niż zagarnia do nas gorące powietrze. "Tworzyć się będą burzowe chmury"

Pogoda w Europie kształtowana jest przez niż i odchodzące od niego fronty atmosferyczne. Jeden z nich przyniesie dzisiaj do Polski przelotne opady deszczu oraz burze. Tomasz Wasilewski mówił też we "Wstajesz i weekend" o czerwcowych rekordach.

- Najgoręcej jest w centrum i na wschodzie Europy, czyli w Polsce, Rosji i na Bałkanach, a także i w Hiszpanii, bo tam dociera gorące powietrze znad Afryki - powiedział w sobotę we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Węgier wdarło się z północy zimne powietrze. Tam pogoda nie pasuje do panującej obecnie pory roku.

Niż ustawia pogodę w Europie

- Ten niż tak ustawił sobie pogodę na naszym kontynencie, że jego ramiona, czyli fronty atmosferyczne, obracające powietrze przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zagarniają do nas i do wschodniej Europy bardzo ciepłe powietrze z południa - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że jednocześnie po drugiej stronie tego niżu, z północy, płynie "ziąb". - To dlatego w Paryżu jest 14 stopni, a w Moskwie 30 stopni. Ta różnica w pogodzie wynika właśnie z tego, jak ten niż się ustawił - mówił prezenter tvnmeteo.pl. - U nas, w tym gorącym powietrzu, tworzyć się będą burzowe chmury. Ten niż zagarnia do nas ciepłe, ale i wilgotne powietrze - zauważył Wasilewski.