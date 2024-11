"Nastanie duża zmienność". Pogoda na pierwsze dni grudnia

Najbliższe dni zdominuje pochmurna i mglista aura, a termometry pokażą kilka stopni Celsjusza powyżej zera. Początek grudnia przyniesie lekką zmianę pogody. W niektórych miejscach zrobi się deszczowo.

Pogodę w Polsce nadal kształtuje przemieszczający się nad naszym krajem z zachodu na wschód wyż Clemens - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Nasz kraj pozostaje w masie powietrza polarnego, chłodnego i wilgotnego, w którym po opadach deszczu utworzą się mgły i zamglenia.

Pierwszy dzień meteorologicznej zimy. Pogoda na początek grudnia

1 grudnia (pierwszy dzień meteorologicznej zimy) pogodę nadal kształtować ma pochmurny wyż, stąd pogoda tego dnia będzie mało zimowa.

- W kolejnych dniach wyżowy bezruch i mgły ustąpić mają miejsca niżom znad Atlantyku. Nastanie duża zmienność aury, powodowana następującymi po sobie frontami i klinami wyżowymi. W pierwszym tygodniu grudnia dominować ma cyrkulacja zachodnia powietrza ze zmienną pogodą i następującymi po sobie masami powietrza ciepłymi i chłodnymi - dodała synoptyk.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pochmurny i mglisty weekend

Sobota przyniesie pochmurną i mglistą aurę z większymi przejaśnieniami głównie na północy i zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na ogół będzie wschodni i południowy, słaby i umiarkowany.

W niedzielę pogoda nie ulegnie zmianie. Będzie pochmurno i mgliście z przejaśnieniami, głównie na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Deszczowy początek grudnia

Pochmurno z przejaśnieniami będzie także w poniedziałek. Na zachodzie kraju i Pomorzu pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-5 st. C na Warmii, Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku i Przedgórzu Sudeckim. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

We wtorek na niebie dominować będą chmury. Przejaśnienia mogą pojawić się na Pomorzu. Okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Środa przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Na północnym wschodzie i południu mogą wystąpić słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zmienny, słaby.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl