Nareszcie zaświeci słońce

W nadchodzących dniach wyż Beate sprawi, że niebo nad Polską nadal spowite będzie chmurami. W weekend powoli zacznie się rozpogadzać. Nowy tydzień przyniesie wzrost temperatury do 7 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu Beate, w strumieniu umiarkowanie ciepłego, łagodnego powietrza pochodzenia polarnego. Centrum tego niżu ulokowane jest nad Węgrami.

- Aktualnie niemal cała Polska spowita jest przez chmury piętra niskiego Stratus, które skutecznie blokują dopływ promieniowania słonecznego. W efekcie tego dobowy przebieg elementów meteorologicznych, takich jak na przykład temperatura czy wilgotność, jest znikomy - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że odmienne warunki panują w górach i obszarach podgórskich, gdzie na wysokości powyżej około 1000 metrów nad poziomem morza (powyżej górnej granicy inwersji temperatury) świeci słońce i jest błękitne niebo.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Tego dnia nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza na północy, wschodzie i w centrum do 4-5 st. C na południowym zachodzie Polski. Powieje zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie i bez opadów. Spodziewane są tego dnia przejaśnienia i rozpogodzenia na południu i częściowo w centrum kraju.. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na północy, wschodzie i w centrum do 4-5 st. C na południowym zachodzie Polski. Wiatr zachodni, okaże się słaby.

W niedzielę na południu, zachodzie i w centrum kraju dopisze pogodna aura, miejscami zrobi się słonecznie. W pozostałych regionach wciąż będzie pochmurno. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3-4 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie Polski. Powieje zmienny, słaby wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej, miejscami słonecznej aury. Nie są prognozowane opady. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 st. C na północy i wschodzie kraju do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy i południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo.

We wtorek wystąpi zmienne zachmurzenie - od małego i umiarkowanego na południu do dużego i całkowitego na północy. Tego dnia nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie około 2-4 st. C w całym kraju. Powieje zmienny słaby wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl