Najwyższy stopień alarmów IMGW. Uważajcie

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

W regionie tym prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 75 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Lokalnie wystąpi grad.

Alarmy będą ważne w poniedziałek do godziny 21.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

W tych miejscach spodziewane są burze, którym mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 45 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Wydane zostały również ostrzeżenia najniższego stopnia w związku z burzami. Dotyczą one województw:

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

W Małopolsce oraz na Pomorzu, Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu alarmy będą w mocy do poniedziałku do godz. 18. W pozostałych regionach - do godz. 23 tego samego dnia.