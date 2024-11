Mroźny poranek. Oto najzimniejsze miejsca

Do Polski z północy kontynentu płynie zimne, arktyczne powietrze. Na pogodę wpływa wyż, dlatego w wielu miejscach niebo jest pozbawione chmur, ale nocne rozpogodzenia sprzyjają jednocześnie znacznym spadkom temperatury. Za nami kolejna noc z mrozem. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najniższą temperaturę zanotowano w Ostrołęce , gdzie było -5,6 stopnia Celsjusza. W Kozienicach zanotowano -5,5 st. C, a w Siedlcach termometry wskazały pięć stopni mrozu.

Jeszcze niższa temperatura była przy gruncie. W nocy z wtorku na środę w Łodzi i Ostrołęce spadła ona do -8 st. C.

W nocy ze środy na czwartek ujemne wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Temperatura wyniesie od -1 do -3 st. C, a lokalnie od -4 do -6 st. C.