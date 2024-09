IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Z prognozy wynika, że miejscami może spaść do 70 litrów na metr kwadratowy. Obowiązują też alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do godziny 10 w niedzielę - czyli do chwili, kiedy obowiązuje ostrzeżenie - ma wynieść od 50 do 70 litrów na metr kwadratowy.